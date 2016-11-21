Обнародованы расходы на содержание азербайджанских депутатов в следующем году

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На содержание Милли Меджлиса и его аппарата в будущем году будет израсходовано 23 089 714 манатов. Как сообщает Report, эти данные нашли отражение в законопроекте "О смете расходов на 2017 год" парламента Азербайджана.

Согласно проекту, содержание Милли Меджлиса в 2017 году обойдется государству дороже на 1,74% или 394 780 манатов.

В фонд оплаты труда будет направлено 16 664 786 млн манатов или 72,17% выделенной на содержание парламента суммы. Из них 14,66% или 2 443 608 манатов будет потрачено на заработную плату депутатов.

В следующем году из фонда оплаты труда будет выплачено 270 000 манатов экспертам, сотрудничающим с Милли Меджлисом, 2 607 336 манатов – работникам парламента, 1 365 000 манатов – помощникам депутатов, 1 513 524 маната – сотрудникам управления дел Милли Меджлиса.