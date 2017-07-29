Обнародованы города с самыми высокими зарплатами

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Финансовый гигант Германии Deutsche Bank обнародовал данные о городах с самыми высокими зарплатами.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первое место в списке занял швейцарский город Цюрих.

В этом городе ежемесячная заработная плата составляет 5 876 долларов США. Город в США - Сан Франсиско с показателем 4 817 долларов обосновался на втором месте, на третьей позиции город Бостон, в котором средняя зарплата составляет 4 322 доллара.