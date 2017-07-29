Обнародованы города с самыми высокими зарплатами

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Финансовый гигант Германии Deutsche Bank обнародовал данные о городах с самыми высокими зарплатами.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первое место в списке занял швейцарский город Цюрих.
В этом городе ежемесячная заработная плата составляет 5 876 долларов США. Город в США - Сан Франсиско с показателем 4 817 долларов обосновался на втором месте, на третьей позиции город Бостон, в котором средняя зарплата составляет 4 322 доллара.
|№
|Страна
|Город
|Среднемесячная заработная плата
(в долларах США)
|1
|Швейцария
|Цюрих
|5 876
|2
|США
|Сан-Франциско
|4 817
|3
|США
|Бостон
|4 322
|4
|США
|Нью-Йорк
|4 304
|5
|США
|Чикаго
|3 622
|6
|Австралия
|Сидней
|3 451
|7
|Австралия
|Мельбурн
|3 344
|8
|Норвегия
|Осло
|3 154
|9
|Сингапур
|Сингапур
|3 077
|10
|Дания
|Копенгаген
|2 958
|11
|Новая Зеландия
|Веллингтон
|2 941
|12
|Япония
|Токио
|2 897
|13
|Великобритания
|Лондон
|2 776
|14
|Новая Зеландия
|Окленд
|2 762
|15
|Гонконг
|Гонконг
|2 715
|16
|Германия
|Франкфурт
|2 626
|17
|Швеция
|Стокгольм
|2 622
|18
|Финляндия
|Хельсинки
|2 620
|19
|Ирландия
|Дублин
|2 603
|20
|Франция
|Париж
|2 583
Namiq HüseynovАвтор новости
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