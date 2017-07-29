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    Обнародованы города с самыми высокими зарплатами

    Первое место в списке занял швейцарский город Цюрих

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Финансовый гигант Германии Deutsche Bank обнародовал данные о городах с самыми высокими зарплатами.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первое место в списке занял швейцарский город Цюрих.

    В этом городе ежемесячная заработная плата составляет 5 876 долларов США. Город в США - Сан Франсиско с показателем 4 817 долларов обосновался на втором месте, на третьей позиции город Бостон, в котором средняя зарплата составляет 4 322 доллара.

    СтранаГородСреднемесячная заработная плата
    (в долларах США)
    1ШвейцарияЦюрих5 876
    2СШАСан-Франциско4 817
    3СШАБостон4 322
    4СШАНью-Йорк4 304
    5СШАЧикаго3 622
    6АвстралияСидней3 451
    7АвстралияМельбурн3 344
    8НорвегияОсло3 154
    9СингапурСингапур3 077
    10ДанияКопенгаген2 958
    11Новая ЗеландияВеллингтон2 941
    12ЯпонияТокио2 897
    13ВеликобританияЛондон2 776
    14Новая Зеландия
    		Окленд2 762
    15ГонконгГонконг2 715
    16ГерманияФранкфурт2 626
    17ШвецияСтокгольм2 622
    18ФинляндияХельсинки2 620
    19ИрландияДублин2 603
    20ФранцияПариж2 583
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