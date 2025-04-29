Обнародовано число активных счетов депо в Азербайджане

12:03

Число счетов депо, открытых в Национальном депозитарном центре (НДЦ) Азербайджана, превышает 160 тыс.

Как сообщает Report, об этом заявил глава стратегического отдела НДЦ Али Алиев на мероприятии на тему "Роль депозитария в экосистеме" в Баку.

По его словам, около 105 тыс. из них являются активными: "В 2024 году произошел рост числа индивидуальных счета депо, было открыто свыше 30 тыс. таких счетов. Этому способствовало первичное публичное размещение ценных бумаг (IPO), осуществленное на рынке капитала".

Отметим, что если в 1997-2023гг число счетов депо, открытых в НДЦ, составляло 121,61 тыс., то к концу 2024 года этот показатель достиг 160,545 тыс. Число активных счетов депо на конец 2024 года составляет 105,552 тыс. (на конец 2023 года - 75,024 тыс.).