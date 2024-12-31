Обнародована структура прогнозируемых доходов бюджета Нахчывана на следующий год

В 2025 году доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составят 493,2 млн манатов, из них 207,4 млн манатов придется на местные доходы.

В 2025 году доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составят 493,2 млн манатов, из них 207,4 млн манатов придется на местные доходы.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Аудиторском отчете Счетной палаты по аналитической деятельности по анализу проекта бюджета Нахчыванской Автономной республики на 2025 год".

Согласно документу, это на 8,9% больше, чем утвержденный прогноз на 2024 год.

В следующем году в Нахчыване поступления по подоходному налогу физических лиц составят 46,9 млн манатов (на 9% больше прогноза на этот год), по налогу на прибыль юридических лиц - 17 млн манатов (на 28,8% больше), по земельному налогу юридических лиц - 0,3 млн манатов (не изменились), по налогу на имущество юридических лиц - 2,4 млн манатов (на 14,3% больше), по налогу на добавленную стоимость - 60,8 млн манатов (на 15,6% больше) поступлений, по упрощенному налогу - 5 млн манатов (на 11,1% больше), по акцизному налогу - 50,5 млн манатов (не изменились), по дорожному налогу - 12 млн манатов (не изменились), по налогу на добычу полезных ископаемых - 1,3 млн манатов (не изменились), по аренде земель, находящихся в государственной собственности, - 0,15 млн манатов (на 87,5% больше), по аренде государственного имущества - 0,1 млн манатов (на 41,7% больше), по госпошлинам - 7 млн манатов (на 8,9%), по платным услугам бюджетных организаций - 2,6 млн манатов (на 30,7% меньше) и пр.