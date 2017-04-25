Обнародован список кредиторов Gencebank

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) объявил список членов созданного Кредиторского комитета ОАО Gencebank.

Как сообщает Report, в список вошли 2 страховые компании (Ateshgah Hayat Sigorta и Bashak İnam Sigorta), Национальный фонд поддержки предпринимательства при министерстве экономики, ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд", Центробанк Азербайджана, министерство сельского хозяйства, Гянджинское региональное управление охраны.

Отметим, что первое заседание Кредиторского комитета ОАО Gencebank состоится 5 мая в 15:00 в административном здании банка по адресу г. Гянджа, пр. Ататюрка, 205. В повестку дня заседания войдет ознакомление с Положением Кредиторского комитета, избрание председателя комитета и секретаря заседания, подготовка рабочего плана комитета, назначение даты и повестки очередного заседания.