Обнародован размер ущерба финансовому сектору от изменения климата

По подсчетам Всемирного банка, в 2023 году глобальные рынки капитала понесли ущерб в размере 300 млрд долларов США из-за рисков, связанных с изменением климата.

По подсчетам Всемирного банка, в 2023 году глобальные рынки капитала понесли ущерб в размере 300 млрд долларов США из-за рисков, связанных с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов.

По его словам, сектор страхования также серьезно пострадал от изменения климата: "В 2021 году страховые выплаты по климатическим событиям составили 120 млрд долларов".

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) считает, что если климатические изменения не будет контролироваться, глобальный ВВП может сократиться до 3% к 2100 году. По некоторым оценкам, к 2050 году изменение климата будет наносить мировой экономике ущерб в размере 2,5 трлн долларов ежегодно. Проблемы здравоохранения, вызванные изменением климата, будут наносить мировой экономике ущерб в размере 2-4 млрд долларов ежегодно до 2030 года", - добавил Гусейнов.