О нас

Обнародован размер ущерба финансовому сектору от изменения климата

Обнародован размер ущерба финансовому сектору от изменения климата По подсчетам Всемирного банка, в 2023 году глобальные рынки капитала понесли ущерб в размере 300 млрд долларов США из-за рисков, связанных с изменением климата.
Финансы
6 ноября 2024 г. 12:03
Обнародован размер ущерба финансовому сектору от изменения климата

По подсчетам Всемирного банка, в 2023 году глобальные рынки капитала понесли ущерб в размере 300 млрд долларов США из-за рисков, связанных с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов.

По его словам, сектор страхования также серьезно пострадал от изменения климата: "В 2021 году страховые выплаты по климатическим событиям составили 120 млрд долларов".

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) считает, что если климатические изменения не будет контролироваться, глобальный ВВП может сократиться до 3% к 2100 году. По некоторым оценкам, к 2050 году изменение климата будет наносить мировой экономике ущерб в размере 2,5 трлн долларов ежегодно. Проблемы здравоохранения, вызванные изменением климата, будут наносить мировой экономике ущерб в размере 2-4 млрд долларов ежегодно до 2030 года", - добавил Гусейнов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İqlim dəyişikliyinin maliyyə sektoruna vurduğu zərərlərin məbləği açıqlanıb

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi