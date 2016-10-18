Облигации SOCAR привлекут к операциям репо

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Выпуск в обращение облигаций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) оживил рынок ценных бумаг. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Национального депозитарного центра (НДЦ) Араз Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам продаж облигаций SOCAR и начала операций на вторичном рынке.

По его словам, хотя Азербайджан имеет опыт выпуска облигаций и акций в крупном объеме, до сих пор не было зафиксировано такого превышения спроса над предложением, как в случае с SOCAR: “Выпуск этих облигаций устранил застой на рынке капитала. Сейчас участники рынка проводят работу по привлечению этих облигаций к операциям репо. Первичное соглашение с НДЦ уже достигнуто”.