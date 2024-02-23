К облигациям "Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства" проявили интерес 43 инвестора

23 февраля на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) на сумму 50 млн долларов США.

23 февраля на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) на сумму 50 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в БФБ.

В премиальном сегменте рынка инвесторам путем подписки было предложено 50 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 долларов каждая. 43 инвестора представили аукциону 43 заказа на сумму 50 млн долларов.

Ценные бумаги будут находиться в обращении в течение 60 месяцев. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться раз в полгода.

Андеррайтером размещения является АО "Инвестиционная компания PASHA Capital".

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.