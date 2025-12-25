Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 12,3%

    25 декабря, 2025
    Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 12,3%

    Сумма просроченных кредитов в Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2025 года составила 557,6 млн манатов, что на 2,35% больше по сравнению с 1 ноября.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в стране увеличился на 24,2% по сравнению с началом года и на 12,3% за последний год.

    Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец ноября составила 1,8%. Этот показатель составлял 1,7% на конец октября, 1,5% - на конец декабря прошлого года и 1,7% - на конец ноября прошлого года.

    Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 12 %-dən çox artıb

