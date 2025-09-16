Объем поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС вырастет более чем на 10%

Объем поступлений от налога на добавленную стоимость в государственный бюджет Азербайджана в 2026 году составит 9 миллиардов 184,8 миллиона манатов или 23,9% доходов.

Как сообщает Report, об этом говорится в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

Согласно информации, это на 10,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

В структуре поступлений от НДС 4 миллиарда 434,8 миллиона манатов или 48,3% придется на долю Государственной налоговой службы при Минэкономики, а 4 миллиарда 750 миллионов манатов или 51,7% - Государственного таможенного комитета. Это на 18% меньше и на 4% больше соответственно утвержденного прогноза на 2025 год.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.