    Объем поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС вырастет более чем на 10%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 04:03
    Объем поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС вырастет более чем на 10%

    Объем поступлений от налога на добавленную стоимость в государственный бюджет Азербайджана в 2026 году составит 9 миллиардов 184,8 миллиона манатов или 23,9% доходов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    Согласно информации, это на 10,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    В структуре поступлений от НДС 4 миллиарда 434,8 миллиона манатов или 48,3% придется на долю Государственной налоговой службы при Минэкономики, а 4 миллиарда 750 миллионов манатов или 51,7% - Государственного таможенного комитета. Это на 18% меньше и на 4% больше соответственно утвержденного прогноза на 2025 год.

    Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.

