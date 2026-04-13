Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

В январе текущего года портфель неработающих кредитов (NPL - Non - Performing Loans) банковского сектора Азербайджана составил 763 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за 2025 год.

Согласно документу, это на 16,4% или 107 млн манатов больше, чем на 1 января прошлого года.

За год объем потребительских кредитов в портфеле NPL увеличился на 58 млн манатов, бизнес-кредитов - на 54 млн манатов, а ипотечных кредитов уменьшился на 5 млн манатов. В результате доля NPL в общем кредитном портфеле увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 2,5%.

"Банковский сектор располагает достаточными резервами для полного покрытия возможных кредитных рисков. Объем специальных резервов, созданных для покрытия возможных убытков по кредитам в банковском секторе, составляет 1,75 млрд манатов, что на 230% больше, чем объем NPL. В частности, специальные резервы, созданные для потребительских кредитов, составили 1,27 млрд манатов, что примерно в 4 раза больше, чем объем NPL. Вышеизложенные факты дают основания утверждать, что уровень резервирования в банковском секторе позволяет абсорбировать потенциальные риски", - отмечается в отчете.