Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    • 13 апреля, 2026
    • 17:31
    В январе текущего года портфель неработающих кредитов (NPL - Non - Performing Loans) банковского сектора Азербайджана составил 763 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за 2025 год.

    Согласно документу, это на 16,4% или 107 млн манатов больше, чем на 1 января прошлого года.

    За год объем потребительских кредитов в портфеле NPL увеличился на 58 млн манатов, бизнес-кредитов - на 54 млн манатов, а ипотечных кредитов уменьшился на 5 млн манатов. В результате доля NPL в общем кредитном портфеле увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 2,5%.

    "Банковский сектор располагает достаточными резервами для полного покрытия возможных кредитных рисков. Объем специальных резервов, созданных для покрытия возможных убытков по кредитам в банковском секторе, составляет 1,75 млрд манатов, что на 230% больше, чем объем NPL. В частности, специальные резервы, созданные для потребительских кредитов, составили 1,27 млрд манатов, что примерно в 4 раза больше, чем объем NPL. Вышеизложенные факты дают основания утверждать, что уровень резервирования в банковском секторе позволяет абсорбировать потенциальные риски", - отмечается в отчете.

    Неработающие кредиты Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
