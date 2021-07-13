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Объем криптовалютных торгов обвалился в июне более чем на 40%

Объем криптовалютных торгов обвалился в июне более чем на 40% На Binance были совершены сделки на 668 млрд долларов США, что на 56% ниже майского показателя
Финансы
13 июля 2021 г. 16:55
Объем криптовалютных торгов обвалился в июне более чем на 40%

Объем криптовалютных торгов на онлайн-площадках по всему миру сократился в июне на 42,7% по сравнению с маем.

Как передает Report, это следует из отчета CryptoCompare.

Поводами для обвала торгов стали снижение цены биткоина при ее высокой волатильности, а также агрессивная политика властей Китая против майнеров и онлайн-бирж, говорится в докладе. Так, курс биткоина в июне опускался до 28,9 тыс. долларов США, а по итогам месяца самая популярная криптовалюта подешевела на 6%.

Объем торгов по итогам месяца составил всего 2,7 трлн долларов США, а максимальный дневной объем торговли криптовалютами на биржах оказался на 42,3% ниже пикового значения в мае.

Крупнейшей криптовалютной биржей мира по объему совершаемых на ней торгов остается Binance, на которой были совершены сделки на 668 млрд долларов США. Это на 56% ниже майского показателя. На втором месте располагается гонконгская Huobi Global с объемом торгов в 162 млрд долларов США (–40,2% по сравнению с маем). Замыкает тройку лидеров биржа OKEx, зарегистрированная на Сейшельских островах (141 млрд долларов США, –41,6%).

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