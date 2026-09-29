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    Объем инвестиций в программу ЦАРЭС за 25 лет превысил $60 млрд

    Финансы
    • 29 сентября, 2026
    • 11:59
    Объем инвестиций в программу ЦАРЭС за 25 лет превысил $60 млрд

    За 25 лет существования программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) общий объем привлеченных инвестиций составил 60,2 млрд долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), количество стран-участниц программы увеличилось с пяти государств-основателей до 11 партнеров.

    На встрече в Улан-Баторе министры государств-членов утвердили декларацию, в которой обозначены ключевые направления дальнейшего сотрудничества в регионе. Реализованные в рамках ЦАРЭС проекты уже способствовали совершенствованию транспортной и энергетической инфраструктуры, а также расширению доступа к региональным рынкам. На следующем этапе программа будет ориентирована на упрощение торговых процедур и стимулирование притока инвестиций за счет модернизации пограничных пунктов пропуска, а также развития электрических и цифровых сетей.

    По итогам 2025 года доля взаимной торговли между странами ЦАРЭС составила порядка 5% от их совокупного товарооборота, что свидетельствует о существенном неиспользованном потенциале для наращивания деловых связей внутри региона.

    В целях раскрытия этого потенциала АБР создает новое поколение экономических коридоров в пространстве ЦАРЭС, интегрирующих вложения в транспортную инфраструктуру, энергетический сектор, цифровую связанность, торговлю, человеческий капитал и городское развитие. АБР намерен направить свыше 7,5 млрд долларов финансирования до 2030 года и рассчитывает мобилизовать около 3 млрд долларов частного капитала.

    С начала 2025 года банк уже распределил приблизительно 3 млрд долларов, что составляет около 30% от запланированного пакета в 10 млрд долларов на период до 2030 года. Указанные средства направлены на проекты в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. По состоянию на август 2026 года совокупный объем инвестиций в рамках ЦАРЭС достиг 60,2 млрд долларов, из которых 19,9 млрд долларов были предоставлены Азиатским банком развития.

    Инвестиции Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатский банк развития (АБР)
    CAREC program attracts $60.2 billion in investments over 25 years
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