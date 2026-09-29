Эстония вызовет временного поверенного России
Другие страны
- 29 сентября, 2026
- 13:00
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Эстония вызовет временного поверенного в делах России в связи с поджогом помещений компании Milrem Robotics в Таллине.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.
По его словам, Эстония обвиняет Россию в причастности к поджогу помещений компании Milrem Robotics в ночь с 14 на 15 августа в Таллинне.
"Сегодня мы вызовем временного поверенного в делах России",- отметил он.
Последние новости
13:43
Фото
В Сумгайыте столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
13:39
"Сабах" и "Карабах" проведут перенесенные матчи Премьер-лиги 17 декабряФутбол
13:36
Во Франции участники акции протеста блокируют школы, задержаны 14 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:33
На ряде улиц Баку временно ограничат движение транспортаИнфраструктура
13:21
На Филиппинах в одной из частных школ занятия отменены из-за угрозы стрельбыДругие страны
13:13
Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
13:08
AzerGold увеличил экспорт на 22%Промышленность
13:04
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливниЭкология
13:00