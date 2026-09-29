Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Эстония вызовет временного поверенного России

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 13:00
    Эстония вызовет временного поверенного России

    Эстония вызовет временного поверенного в делах России в связи с поджогом помещений компании Milrem Robotics в Таллине.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.

    По его словам, Эстония обвиняет Россию в причастности к поджогу помещений компании Milrem Robotics в ночь с 14 на 15 августа в Таллинне.

    "Сегодня мы вызовем временного поверенного в делах России",- отметил он.

    Маргус Цахкна Вызов посла Эстония
    Rusiyanın Estoniyadakı müvəqqəti işlər vəkili XİN-ə çağırılacaq
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:43
    Фото

    В Сумгайыте столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    13:39

    "Сабах" и "Карабах" проведут перенесенные матчи Премьер-лиги 17 декабря

    Футбол
    13:36

    Во Франции участники акции протеста блокируют школы, задержаны 14 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:33

    На ряде улиц Баку временно ограничат движение транспорта

    Инфраструктура
    13:21

    На Филиппинах в одной из частных школ занятия отменены из-за угрозы стрельбы

    Другие страны
    13:13

    Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:08

    AzerGold увеличил экспорт на 22%

    Промышленность
    13:04

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни

    Экология
    13:00

    Эстония вызовет временного поверенного России

    Другие страны
    Лента новостей