Эстония вызовет временного поверенного России

Эстония вызовет временного поверенного в делах России в связи с поджогом помещений компании Milrem Robotics в Таллине.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.

По его словам, Эстония обвиняет Россию в причастности к поджогу помещений компании Milrem Robotics в ночь с 14 на 15 августа в Таллинне.

"Сегодня мы вызовем временного поверенного в делах России",- отметил он.