В Южной Корее на днях проведут операцию по спасению акулы, застрявшей в городском канале

В городе Пусан в Южной Корее береговой охране не удалось вывести застрявшую в канале 3,5-метровую акулу в открытое море, которую заметили там более недели назад. Местные власти решили возобновить операцию в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что береговая охрана Пусана и соответствующие ведомства направили пять судов к искусственной акватории Северного порта города, пытаясь загнать акулу в открытое море, распыляя на нее струи воды. Однако акула неоднократно уворачивалась от струй воды, быстро проплывая мимо кормы лодок.

Власти заявили, что вероятно, возобновят операцию на этой неделе, используя сетку, изготовленную на заказ с учетом ширины и глубины искусственного водоема.

Ранее сообщалось, что более 560 тыс. человек посетили прибрежный парк в Пусане за последние 10 дней, чтобы увидеть акулу, застрявшую в местном канале.