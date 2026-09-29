Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Южной Корее на днях проведут операцию по спасению акулы, застрявшей в городском канале

    Это интересно
    • 29 сентября, 2026
    • 12:58
    В Южной Корее на днях проведут операцию по спасению акулы, застрявшей в городском канале

    В городе Пусан в Южной Корее береговой охране не удалось вывести застрявшую в канале 3,5-метровую акулу в открытое море, которую заметили там более недели назад. Местные власти решили возобновить операцию в ближайшие дни.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    Отмечается, что береговая охрана Пусана и соответствующие ведомства направили пять судов к искусственной акватории Северного порта города, пытаясь загнать акулу в открытое море, распыляя на нее струи воды. Однако акула неоднократно уворачивалась от струй воды, быстро проплывая мимо кормы лодок.

    Власти заявили, что вероятно, возобновят операцию на этой неделе, используя сетку, изготовленную на заказ с учетом ширины и глубины искусственного водоема.

    Ранее сообщалось, что более 560 тыс. человек посетили прибрежный парк в Пусане за последние 10 дней, чтобы увидеть акулу, застрявшую в местном канале.

    Акула Южная Корея
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:43
    Фото

    В Сумгайыте столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    13:39

    "Сабах" и "Карабах" проведут перенесенные матчи Премьер-лиги 17 декабря

    Футбол
    13:36

    Во Франции участники акции протеста блокируют школы, задержаны 14 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:33

    На ряде улиц Баку временно ограничат движение транспорта

    Инфраструктура
    13:21

    На Филиппинах в одной из частных школ занятия отменены из-за угрозы стрельбы

    Другие страны
    13:13

    Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:08

    AzerGold увеличил экспорт на 22%

    Промышленность
    13:04

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни

    Экология
    13:00

    Эстония вызовет временного поверенного России

    Другие страны
    Лента новостей