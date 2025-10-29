Объем евробондов Азербайджана остался на уровне $1,38 млрд

По состоянию на 1 октября 2025 года, 28,4% внешнего государственного долга Азербайджана приходится на государственные облигации (евробонды), размещенные на международных финансовых рынках.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин Азербайджана, это эквивалентно $1 млрд 387,3 млн.

Ведомство отмечает, что объем евробондов не изменился с начала года.