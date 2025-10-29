Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2025
- 15:50
Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcunun 28,4 %-ni və ya 1 milyard 387,3 milyon ABŞ dollarını beynəlxalq maliyyə bazarında yerləşdirilmiş dövlət istiqrazları (avrobond) təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, bu rəqəm ilin əvvəlindən bəri dəyişməyib.
