    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:50
    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcunun 28,4 %-ni və ya 1 milyard 387,3 milyon ABŞ dollarını beynəlxalq maliyyə bazarında yerləşdirilmiş dövlət istiqrazları (avrobond) təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, bu rəqəm ilin əvvəlindən bəri dəyişməyib.

