Объем акций в мире сократились самыми быстрыми темпами за 25 лет

Объем акций в обращении в мире сокращается самыми быстрыми темпами за 25 лет, поскольку число размещений снижается из-за экономической и геополитической неопределенности, в то время как компании продолжают выкупать значительные объемы своих бумаг.

Объем акций в обращении в мире сокращается самыми быстрыми темпами за 25 лет, поскольку число размещений снижается из-за экономической и геополитической неопределенности, в то время как компании продолжают выкупать значительные объемы своих бумаг.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

Чистый объем торгующихся на биржах акций уже уменьшился на 120 млрд долларов в этом году по сравнению с 40 млрд долларами за весь 2023 год, сообщает JPMorgan. При этом снижение показателя фиксируется третий год подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году.

По данным банка, масштабы программ buyback в текущем году сопоставимы с их объемами в предыдущие три года. К декабрю, по прогнозам, общая сумма выкупов может достичь 1,2 трлн доллара.

При этом ожидания в отношении IPO и других видов размещения акций пока не оправдываются, отмечается в статье.

Эти две тенденции отражают "постоянную неопределенность" среди компаний по всему миру, сказал Николаос Панигирцоглу из JPMorgan.

Ранее предполагалось, что в этом году объем предложений акций увеличится, поскольку инвесторы стали более уверены в том, что США (крупнейший в мире фондовый рынок) смогут избежать рецессии в экономике. Но сохраняющиеся опасения, что инфляция может вновь ускориться из-за сильного экономического роста, означают, что "на самом деле этого не произошло", считает он.

В прошлом ноябре аналитики JPMorgan прогнозировали рост рынка акций на 360 млрд долларов в 2024 году благодаря IPO новых компаний и сокращению объемов buyback.

По данным индексного провайдера Wilshire, с 2000 года в США количество компаний с листингом сократилось с более чем 7 тыс. до менее 4 тыс. Аналогичная тенденция отмечается в Европе и Великобритании.