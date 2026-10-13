Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 4%

    Энергетика
    • 13 октября, 2026
    • 16:19
    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 4%

    В розничной торговой сети Азербайджана в январе-сентябре этого года потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на 3 млрд 58,2 млн манатов, что на 4% больше по сравнению с годом ранее.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За минувшие 9 месяцев 6% средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные для конечного потребления, было израсходовано на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива.

    Напомним, что в январе-сентябре текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 50,8 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на сумму 27,5 млрд манатов, непродовольственных товаров на 23,3 млрд манатов. По сравнению с январем-сентябрем 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,8%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,4%, по непродовольственным товарам - на 6,7%.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Расходы населения Азербайджана
    Azərbaycan əhalisinin yanacaq xərcləri 4 % artıb
    Azerbaijan's gasoline and diesel retail sales rise 4% in January-September
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей