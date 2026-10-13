Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 4%

В розничной торговой сети Азербайджана в январе-сентябре этого года потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на 3 млрд 58,2 млн манатов, что на 4% больше по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За минувшие 9 месяцев 6% средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные для конечного потребления, было израсходовано на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива.

Напомним, что в январе-сентябре текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 50,8 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на сумму 27,5 млрд манатов, непродовольственных товаров на 23,3 млрд манатов. По сравнению с январем-сентябрем 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,8%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,4%, по непродовольственным товарам - на 6,7%.