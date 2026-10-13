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    Азербайджан и Узбекистан обсудили трансграничный электронный документооборот

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 16:17
    Азербайджан и Узбекистан обсудили трансграничный электронный документооборот

    Азербайджан и Узбекистан обсудили запуск совместного пилотного проекта по трансграничному электронному документообороту между налоговыми органами двух стран.

    Как сообщает Report, переговоры состоялись в рамках визита в Узбекистан делегации Государственной налоговой службы Азербайджана во главе с руководителем аппарата ведомства Джаванширом Нуриевым.

    В ходе визита азербайджанская делегация посетила Налоговый комитет Узбекистана. Стороны провели встречи, посвященные перспективам развития сотрудничества между налоговыми органами двух стран.

    Главная цель проекта - создание механизма автоматической проверки электронных цифровых подписей. Ожидается, что это позволит упростить и ускорить оформление необходимых документов при взаимной торговле между Азербайджаном и Узбекистаном.

    Стороны также обсудили обмен опытом по отдельным направлениям методологии налогообложения, внедрение передовых международных практик и стандартов.

    По итогам переговоров был подписан соответствующий протокол, предусматривающий продолжение сотрудничества по рассмотренным направлениям.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Азербайджано-узбекистанские отношения
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    Azərbaycan və Özbəkistan transsərhəd elektron sənəd dövriyyəsi üzrə layihə həyata keçirə bilərlər
    Azerbaijan and Uzbekistan discuss cross-border electronic document exchange
    44 - Tezliklə
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