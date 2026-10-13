Азербайджан и Узбекистан обсудили трансграничный электронный документооборот
- 13 октября, 2026
- 16:17
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Азербайджан и Узбекистан обсудили запуск совместного пилотного проекта по трансграничному электронному документообороту между налоговыми органами двух стран.
Как сообщает Report, переговоры состоялись в рамках визита в Узбекистан делегации Государственной налоговой службы Азербайджана во главе с руководителем аппарата ведомства Джаванширом Нуриевым.
В ходе визита азербайджанская делегация посетила Налоговый комитет Узбекистана. Стороны провели встречи, посвященные перспективам развития сотрудничества между налоговыми органами двух стран.
Главная цель проекта - создание механизма автоматической проверки электронных цифровых подписей. Ожидается, что это позволит упростить и ускорить оформление необходимых документов при взаимной торговле между Азербайджаном и Узбекистаном.
Стороны также обсудили обмен опытом по отдельным направлениям методологии налогообложения, внедрение передовых международных практик и стандартов.
По итогам переговоров был подписан соответствующий протокол, предусматривающий продолжение сотрудничества по рассмотренным направлениям.