Азербайджан и Узбекистан обсудили трансграничный электронный документооборот

Азербайджан и Узбекистан обсудили запуск совместного пилотного проекта по трансграничному электронному документообороту между налоговыми органами двух стран.

Как сообщает Report, переговоры состоялись в рамках визита в Узбекистан делегации Государственной налоговой службы Азербайджана во главе с руководителем аппарата ведомства Джаванширом Нуриевым.

В ходе визита азербайджанская делегация посетила Налоговый комитет Узбекистана. Стороны провели встречи, посвященные перспективам развития сотрудничества между налоговыми органами двух стран.

Главная цель проекта - создание механизма автоматической проверки электронных цифровых подписей. Ожидается, что это позволит упростить и ускорить оформление необходимых документов при взаимной торговле между Азербайджаном и Узбекистаном.

Стороны также обсудили обмен опытом по отдельным направлениям методологии налогообложения, внедрение передовых международных практик и стандартов.

По итогам переговоров был подписан соответствующий протокол, предусматривающий продолжение сотрудничества по рассмотренным направлениям.