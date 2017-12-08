Объем операций с облигациями SOCAR превысил 120 млн долларов

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Объем операций с облигациями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на рынке ценных бумаг Азербайджана превысил 120 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, в первые дни декабря объем операций в очередной раз достиг рекордного значения.

Напомним, что предназначенные для внутреннего рынка облигации SOCAR выпущены в сентябре 2016 года в объеме 100 млн долларов. Уже в августе, несмотря на то, что с момента выпуска прошло менее 1 года, объем операций купли-продажи с облигациями на Бакинской фондовой бирже превысил объем выпуска. В короткие сроки объем купли-продажи достиг 120 млн долларов. Это первый случай в истории фондового рынка Азербайджана в целом.

Основными преимуществами облигаций SOCAR является их высокая ликвидность и гарантия выкупа компанией по номинальной стоимости в 1000 долларов. Помимо этого, веру инвесторов укрепляют своевременные выплаты процентов за весь период с момента их выпуска, за который владельцы получили в общей сложности 5 млн долларов. Очередные выплаты состоятся 17 января.

Высокий спрос способствует также росту цены облигации, которая в короткие сроки превысила 1 020 долларов. По данным инвестиционной компании PSG Capital – маркет-мейкера по облигациям на вторичном рынке, в настоящее время облигации SOCAR можно купить за 1006-1007 доллара за одну облигацию, а продать по цене в 1 020-1 026 долларов.