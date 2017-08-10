Объем находящихся в обращении нот ЦБА обновил исторический рекорд

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) обнародовал объем находящихся в обращении нот.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в настоящее время эта цифра составляет 500 млн манатов, что является историческим рекордом и на 42,86% или 150 млн манатов превышает показатель 7 неделями ранее.

В то же время среднегодовая доходность нот снизилась с 12,39% до 10,01%.

Напомним, что ЦБА приступил к эмиссии нот в начале 2007 года. До сих пор наибольший объем находящихся в обращении нот был зарегистрирован 22 июня этого года (350 млн манатов), а самая высокая доходность - 5 апреля этого года (14,98%).