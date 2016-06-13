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    ​Объем манатных вкладов в Азербайджане снизился до шестилетнего минимума

    Вклады в иностранной валюте приблизились к додевальвационному уровню

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Объем вкладов физических лиц в банковском секторе Азербайджана на 1 мая составил 7 685 млн. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 203,9 млн. манатов или 2,58% меньше по сравнению с показателем на 1 апреля, и на 32,2 млн. манатов или 0,41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Манатные вклады физических лиц на 1 мая составили 1 407,6 млн. манатов. По сравнению с показателем на 1 апреля отмечается сокращение на 104 млн. манатов или 6,88%, с аналогичным периодом прошлого года - 837,5 млн. манатов или 37,3%.

    Вклады физических лиц в иностранной валюте за последний месяц снизились на 100 млн. манатов или 1,56%, в годовом исчислении выросли на 805,1 млн. манатов или 14,71% и на 1 мая составили 6 277,3 млн. манатов.

    Аналитики Report отмечают, что сокращение объема вкладов физических лиц объясняется сокращением доходов на фоне растущих расходов населения.

    Напомним, что объем манатных вкладов составил 1 409,9 млн. манатов, что является самым низким показателем с 2010 года.

    "Рост вкладов в иностранной валюте в манатном эквиваленте всего лишь на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на 50%-ную девальвацию, говорит о реальном сокращении в данном секторе", - отмечают аналитики. 

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