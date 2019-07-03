​Объем кредитов под госгарантии в Азербайджане превысил 31 млн манатов

Общая сумма кредитов, выделенных по государственной линии в Азербайджане, составила 31 млн 99 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 1 млн 975 тыс. манатов или 6,4%.

Отметим, что кредиты под гарантии в основном, выделяются на производство продуктов пищевой промышленности, сельского хозяйства, машин и оборудования, торговые услуги, а также производство и переработку других промышленных товаров.