​Объем кредитных вложений в экономику Азербайджана сократился

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Совокупный объем кредитных вложений в экономику страны действующих в Азербайджане банковских и небанковских кредитных организаций на 1 мая 2015 года составил 20 004,8 млн. манатов.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, кредитные вложения в экономику за последний месяц сократились на 68 млн. манатов, или же 0,3%.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 4 229,2 млн. манатов, или же 26,8%.