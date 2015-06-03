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    ​Объем кредитных вложений в экономику Азербайджана сократился

    За последний год объем кредитования вырос на 27%

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Совокупный объем кредитных вложений в экономику страны действующих в Азербайджане банковских и небанковских кредитных организаций на 1 мая 2015 года составил 20 004,8 млн. манатов.

    Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, кредитные вложения в экономику за последний месяц сократились на 68 млн. манатов, или же 0,3%.

    Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 4 229,2 млн. манатов, или же 26,8%. 

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