Объем денежной массы в широком смысле в Азербайджане сократился на 12%

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Объем денежной массы в широком смысле (агрегат M3) в Азербайджане на 1 мая 2015 года составил 18 982,9 млн. манатов, что на 524,5 млн. манатов, или 2,7% меньше по сравнению с аналогичным показателем на 1 апреля и на 2 583,5 млн. манатов, или 12% меньше по сравнению с началом года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, сокращение денежного агрегата M2 в апреле составило 1 489,1 млн. манатов, или 11,9%. Хотя наблюдался рост объема депозитов в СКВ. С начала же года агрегат M2 сократился на 6 431,8 манатов.

Объем денежной массы M1 по сравнению с 1 апреля вырос на 1 025,1 млн. манатов, или 11% и составил 8 267,6 млн. манатов.

Денежная масса вне банковской системы (M0) в месячном исчислении сократилась на 13,2%, или 975,7 млн. манатов и на 1 мая составила 6 420,9 млн. манатов.

В апреле объем депозитов до востребования незначительно сократился (на 49,4 млн. манатов, или 2,6%). Срочные манатные депозиты сократились на 464 млн. манатов, или 14,5%, то есть процесс конвертации манатных депозитов в валютные продолжается.

По состоянию на 1 мая денежный мультипликатор (соотношение агрегата M3 к денежной базе) составил 2,41, что является самым высоким коэффициентом на сегодняшний день. Это связано с более резким сокращением денежной массы по отношению к агрегату M3, то есть наблюдается сравнительно большее сокращение находящейся в обращении наличной денежной массы или же корреспондентских счетов по сравнению с агрегатом M3.

Отметим, что объем денежной базы на 1 мая текущего года составил 7 870,2 млн. манатов. В месячном исчислении данный показатель сократился на 1 049 млн. манатов, или же 11,8%, с начала года - на 3 996,7 млн. манатов, или 33,7%. Основное сокращение наблюдается по компоненту находящейся в обращении наличной денежной массы. Так, в апреле объем находящихся в обращении наличных денег сократился на 1 046,6 млн. манатов, или же 13%, с начала года - на 3 836,1 млн. манатов, или 35,4%. Объем свободных банковских резервов в апреле вырос на 15% - до 798,2 млн. манатов. Обязательные резервы сократились на 105,4 млн. манатов, что является следствием снижения нормы обязательного резервирования с 1 марта с 2% до 0,5%.