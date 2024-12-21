Нусрет Ибрагимов: Палата оценщиков нацелена на развитие структурных подразделений оценочного рынка

Основной целью недавно сформированной Палаты оценщиков Азербайджана является развитие структурных подразделений оценочного рынка.

Основной целью недавно сформированной Палаты оценщиков Азербайджана является развитие структурных подразделений оценочного рынка.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Палаты оценщиков Нусрет Ибрагимов на общем собрании ведомства.

"Основная цель нашей деятельности - развитие структурных подразделений оценочного рынка. Однако при этом нельзя забывать о двух основных функциях палаты - регулирующей и стимулирующей, к этому должны быть готовы как руководящая структура палаты, так и оценщики", - отметил он.

На общем собрании планируется принятие устава палаты и других рабочих документов, определенных законом "Об оценочной деятельности".

ФОТО: Вугар Ханларов