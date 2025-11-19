Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Нуриев: Операции через Национальную платежную систему увеличились почти на 10%

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 10:51
    В январе–сентябре текущего года в Азербайджане через Национальную платежную систему было проведено операций на сумму 590 млрд манатов.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на IX Международном банковском форуме в Баку.

    По его словам, показатель вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Нуриев отметил, что цифровизация, развитие цифровой платежной экосистемы и рост доли безналичных платежей остаются важными направлениями реформ. "Благодаря проводимым преобразованиям оборот платежных операций, обрабатываемых через инфраструктуру Национальной платежной системы, продолжает расширяться", - сказал он.

    За тот же период объем внутренних операций по платежным картам достиг 72,2 млрд манатов, что на 29,1% больше, чем годом ранее. Рост безналичных платежей увеличил их долю в общем объеме расчетов на 4 процентных пункта - до 67,4%, отметил Нуриев.

    Закир Нуриев Банки Азербайджана безналичные платежи
