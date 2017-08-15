Новое отделение AtaBank предлагает широкий спектр валютно-обменных операций

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Отделение "Сахиль" ОАО AtaBank, расположенное на улице Пушкина вблизи станции метро "28 Мая", отличается широким спектром услуг по валютно-обменным операциям. Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию банка.

В этом отделении доступны операции с долларами США, евро, фунтом стерлингов, швейцарским франком, русскими рублями, турецкой лирой, грузинским лари, дирхамом ОАЭ, саудовским риалом, иранским риалом, японской иеной и казахским тенге.

Для удобства клиентов банка отделение "Сахиль" теперь работает и по субботам. График работы отделения: с 9:00 по 18:00 с понедельника по субботу.

Для подробной информации по курсам валют и другим вопросам можно обращаться по номеру (012) 136.

Функционирующий с 1993-го года ОАО AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со 100%-ным местным капиталом. В настоящее время сеть банка состоит из 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

Подробно ознакомиться с услугами и продуктами AtaBank можно на официальной странице банка www.atabank.com.