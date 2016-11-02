НКО Finex Kredit выпускает облигации с доходностью 17% годовых

2 ноября, 2016 11:05

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала эмиссию облигаций небанковской кредитной организации (НКО) Finex Kredit. Как сообщает Report со ссылкой на Палату, выпуску 200 единиц процентных необеспеченных облигаций номиналом 500 манатов присвоен государственный регистрационный номер AZ2007019246. Срок обращения облигаций - 576 дней, доходность - 17% годовых. Облигации будут размещены методом закрытой подписки.