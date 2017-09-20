© Report https://report.az/storage/news/aa52c9deca2e85a234aa367596922d8f/5d575c59-6e76-46d2-84b9-7c6f1d99e47b_292.jpg

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Nikoil Bank запустил новую кредитную акцию.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, кредит оформляется в национальной валюте со льготным периодом до 35 дней.

Линия выдается сроком от 12-ти до 36 месяцев, на сумму от 300 до 30 тыс. манатов. Кредит на сумму до 3000 манатов оформляется без поручительства.

Nikoil Bank предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.