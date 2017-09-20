 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Nikoil Bank запустил новую кредитную акцию

    Линия выдается сроком на сумму от 300 до 30 тыс. манатов
    © Report

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Nikoil Bank запустил новую кредитную акцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, кредит оформляется в национальной валюте со льготным периодом до 35 дней.

    Линия выдается сроком от 12-ти до 36 месяцев, на сумму от 300 до 30 тыс. манатов. Кредит на сумму до 3000 манатов оформляется без поручительства.

    Nikoil Bank предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi