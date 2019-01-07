Nikoil Bank увеличил уставный капитал

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank увеличило уставный капитал на 8,8%, с 296 до 348 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Бакинская фондовая биржа".

В оборот выпущено 26 млн акций номинальной стоимостью 2 маната каждая.

Напомним, что ОАО Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, действующего с 1994 года. Инвесторами банка являются ЗАО Topaz İnvestments, Марина Кулишова и ООО ISR Holding.