NIKOILBank установил очередной банкомат

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Для удобства жителей Хатаинского района NIKOIL | Bank установил новый банкомат по адресу: поселок Ахмедлы, улица Сараево, 23, в супермаркете "Бизим маркет". В данном банкомате, как и во всех остальных, работающем по принципу 7/24, клиенты банка могут осуществить операции по снятию наличных средств в национальной валюте и долларах США, получению выписок со счетов, Card to Card и активизацию услуги 3D Secure.

NIKOIL | Bank продолжает успешно расширять сеть своих банкоматов и платежных терминалов. Следует отметить, что за последние два месяца были установлены три новых банкомата: два в Ясамальском районе города Баку и один в городе Хырдалан.

NIKOIL | Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы Банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank