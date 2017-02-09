Nikoil Bank предоставил новые преимущества владельцам пластиковых карт

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank присоединился к кампании Visa по пластиковым картам премиум-класса. При оплате посредством карт Nikoil Visa Gold и Nikoil Visa Platinum каждому клиенту банка будут предоставляться скидки от 7,5% до 20% в партнерской сети престижных ресторанов, бутиков одежды, парфюмерных магазинов и супермаркетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

С подробным списком партнеров можно ознакомиться на сайте www.visa.com.az.

Так же все обладатели пластиковых карт премиум-класса от Nikoil Bank будут не только располагать современным и престижным платежным средством, но и получат ряд дополнительных преимуществ в виде годового процента на остаток в размере 8% годовых в манатах и 2% в долларах США. Помимо выгодных процентных условий, всем новым обладателям карт данного престижного вида будут предоставлены дополнительные привилегии в виде бесплатных сервисов и услуг таких, как sms-notification и mobile banking. Баланс карт возможно пополнять как онлайн, так и посредством платежных аппаратов Milliön, EasyPay и E-manat.