Nikoil Bank предлагает наличный кредит - ВИДЕО

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Nikoil Bank предлагает клиентам наличный кредит до 30 тыс. манатов, сроком до 36 месяцев, по выгодной годовой процентной ставке.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, сумма до 3 тыс. манатов выдается без поручительства.

Кредит можно оформить, предоставив в любое отделение банка удостоверение личности с документами, подтверждающими доходы.

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil