Nikoil Bank предлагает наличный кредит до 30 тыс. манатов

© Report

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Cпрос на потребительский кредит наличными от Nikoil Bank растет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Банк продолжает кредитование в национальной валюте, сроком от 3-х до 36-ти месяцев по выгодной годовой процентной ставке. Минимальная сумма кредита составляет всего 300 манатов, а максимальная доходит до 30 000 манатов. Сумма до 5 000 манатов автоматически выдается без какого-либо поручительства. Кредит можно оформить в любом отделении банка, предоставив удостоверение личности с документами, подтверждающими доходы.

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil