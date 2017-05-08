Nikoil Bank поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ По случаю 72-ой годовщины со дня Победы над фашизмом, ОАО Nikoil Bank оказал финансовую помощь ветеранам Великой Отечественной Войны – членам Общественного объединения участников Ленинградской блокады (Санкт-Петербург), пережившим страшные 900 дней блокады города.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, встреча проходила за традиционным праздничным обедом. Напомним, что блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. За годы блокады погибло, по разным данным, от 300 тыс. до 1,5 млн человек, только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

Сотрудники Лянкяранского филиала банка поздравили с наступающим праздником ветерана ВОВ Пашаева Дашдемира, 1925 года рождения. Дашдемир муаллим был призван на фронт в 1943 году и прошел свой боевой путь от белорусского фронта до Берлина.

Также следует отметить, что в период с 1941 по 1945 год в ряды советской армии было призвано около 600 тыс. азербайджанцев, почти половина из которых погибла на фронте.

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