​Nikoil Bank повышает качество обслуживания

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В ОАО Nikoil Bank вот уже шестой год успешно функционирует специальный контактный центр с коротким номером (012) 981 и под лозунгом "Скорая банковская помощь".

Как сообщает Report со ссылкой на банк, каждый желающий, связавшись с сотрудниками данной службы, может оперативно получить консультацию по продуктам, услугам и акциям банка, рассчитать предполагаемую сумму займа и ежемесячного платежа, доход по срочному вкладу, а также узнать адреса филиальной сети банка и банкоматов.

Режим работы контактного центра Nikoil Bankс 09:00 до 18:00.

Отметим, что недавно Nikoil Bank запустил новый функционал для повышения качества сервиса.

В случае возникновения предложений, замечаний и пожеланий касающихся продуктов, услуг или обслуживания, клиенты банка могут связаться по короткому номеру (012) 981, дополнительно набрав 8000 и высказать свое мнение. После автоматической регистрации посредством голосовой почты, сотрудники специальной группы банка по работе с обращениями, обратным звонком проинформируют всех желающих о сроках рассмотрения того или иного предложения, жалобы или замечания. Данная услуга предусмотрена для круглосуточного функционирования, включая также и выходные дни.