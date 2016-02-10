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    ​Nikoil Bank открыл новый филиал

    В филиале будет проводиться ряд операций

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank открыл новый филиал №2. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

    В расположенном по адресу Парламентский проспект, 500, квартал 4В филиале будут проводиться операции по кредитованию, оплате коммунальных услуг, операции с пластиковыми картами, рассчетно-кассовые и другие операции в национальной и зарубежной валюте.

    Отметим, что филиальная сеть банка состоит из 21 пункта продаж, расположенных в Баку и регионах. Всю информацию о продуктах, акциях,  специальных предложениях Nikoil Bank можно получить, обратившись по короткому номеру (012) 981.

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