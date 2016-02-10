Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank открыл новый филиал №2.

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

В расположенном по адресу Парламентский проспект, 500, квартал 4В филиале будут проводиться операции по кредитованию, оплате коммунальных услуг, операции с пластиковыми картами, рассчетно-кассовые и другие операции в национальной и зарубежной валюте.

Отметим, что филиальная сеть банка состоит из 21 пункта продаж, расположенных в Баку и регионах. Всю информацию о продуктах, акциях, специальных предложениях Nikoil Bank можно получить, обратившись по короткому номеру (012) 981.