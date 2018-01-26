Nikoil Bank обновляет автоматическую банковскую систему

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ С 18:00 сегодняшнего вечера до 09:00 утра 29 января временно будут отключены услуги ОАО Nikoil Bank по всем онлайн-сервисам.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, профилактика действующих систем будет осуществлена в связи с обновлением автоматической банковской системы (АБС) и переходом ее на новую версию.

В эти часы не будут работать платежные терминалы (Nikoil Paypoint, Milliön, E-manat, Easy-pay, Express-pay и пр.), электронные платежные системы (Goldenpay, Azericard, E-pul и пр.).

Переход на обновленную версию АБС позволит сократить время обслуживания клиентов и намного ускорит действующие процессы.