Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank объявил вакансию на должность дизайнера.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, в обязанности дизайнера входит оформление презентаций, разработка элементов фирменного стиля и брендбука, проектирование интерфейса корпоративного сайта, создание web и flash баннеров, верстка, дизайн и адаптация макетов печатной продукции; создание рекламной продукции, коррекция готовых макетов; разработка рекламных макетов, в том числе и макетов наружной рекламы; подготовка и сдача макетов в печать; обработка фотографий, создание постеров для социальных сетей, креативный и современный подход к задачам, умение рисовать будет плюсом.

Требования к кандидату: наличие качественного и разностороннего портфолио обязательно; четкое понимание принципов создания удобных и функциональных интерфейсов, типографики, композиции; внимание к мельчайшим деталям и предельно ответственный подход к работе – каждый элемент будущего интерфейса необходимо разрабатывать максимально тщательно; владение современными графическими инструментами (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Adobe In Design, Adobe Premiere и т.д.); знание и понимание актуальных трендов в веб-дизайне.

Условием является строгий график работы с 09:00 до 18:00, зарплата от 700 манатов. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с опытом работы не менее 1 год (работа в финансовых учреждениях будет расцениваться как дополнительное преимущество). Наличие портфолио обязательно.

Просьба высылать резюме на электронную почту bab_rs@nikoil.az. Крайний срок подачи заявок до 15-го апреля 2017 года.