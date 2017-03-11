Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank объявил вакансии на должность начальника отдела по работе с пластиковыми картами и мобильными финансовыми услугами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В его обязанности входят руководство и управление отделом по работе с пластиковыми картами и мобильными финансовыми услугами банка, руководство разработкой бизнес-процессов, организацией продаж, подготовкой предложений по бизнес-стратегии в отношении пластиковых карт, подготовка предложений и участие в проектах, связанных с технологическим развитием банка и его услугами, обеспечение соблюдения законодательства и нормативных актов Азербайджана, участие в различных комитетах и командах, участие в формировании хорошей корпоративной культуры и внедрении наилучшей международной практики в каждом аспекте работы. Начальник будет ответственным за успешную реализацию карт и мобильных финансовых услуг.

Отметим, что отдел по работе с пластиковыми картами и мобильными финансовыми услугами является частью отдела розничных банковских услуг. Должность будет подотчетной непосредственно директору департамента розничного бизнеса.

От кандидатов требуется минимум 3 года управления работой с пластиковыми картами в коммерческом банке, процессинговом центре (бэк-офис, развитие бизнеса или фронт-офис), глубокое понимание принципов работы с пластиковыми картами, знание правил и требований международных платежных систем, нормативной базы и смежных областей, знание компьютерных программ Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Visio, Project, Power Point), системы ABS и бэк-офисных систем пластиковых карт. Управленческий опыт является преимуществом. Кроме того, требуется свободное владение азербайджанским и русским языками, отличное владение английским языком.

Заинтересованные лица до 1 апреля могут отправить CV на адрес cv@nikoil.az.