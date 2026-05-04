Нидерланды обозначили четыре ключевых приоритета для усиления роли АБР в развитии стран-участниц

Азиатскому банку развития (АБР) необходимо удерживать высокую планку амбиций в области климатической политики, параллельно укрепляя качество корпоративного управления, надзорные функции и результативность распределения имеющихся ресурсов.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил временный заместитель управляющего от Нидерландов Жером Ларош во время деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

Как отметил Ж.Ларош, для укрепления позиций банка в содействии развитию государств-участников Нидерланды определяют четыре стратегических приоритета. В первую очередь, акцент делается на потребности в результативном и устойчивом управлении: открытые и инклюзивные механизмы принятия решений, обеспечение прозрачности и проведение своевременных консультаций с акционерами формируют фундамент доверия и позволяют банку оперативно откликаться на запросы стран-членов.

В качестве второго значимого направления он обозначил укрепление надзорных функций, что особенно актуально в условиях расширения деятельности АБР, включая операции в частном секторе. Это предполагает создание надежных систем прогнозирования и риск-менеджмента, в том числе в сфере обеспечения добросовестности и противодействия коррупционным проявлениям.

Третьим приоритетным направлением, как подчеркнул Ж.Ларош, выступает климатическая повестка. АБР призван поддерживать высокий уровень амбиций при достижении климатических целей и следовать взятым на себя обязательствам в соответствии с Парижским соглашением, гарантируя при этом строгость применяемых стандартов, включая принципы ESG и действенные инструменты подотчетности.

В завершение в качестве ключевого условия долгосрочной финансовой устойчивости банка он выделил процесс постепенного перевода стран из категории получателей помощи. По убеждению Ж.Лароша, дифференцированный и поэтапный подход даст возможность поддержать государства на переходном этапе, одновременно позволяя АБР сосредоточить ресурсы на тех направлениях, где потребность в них наиболее высока. В данном контексте существенное значение приобретает координация и слаженность взаимодействия с другими многосторонними институтами развития.