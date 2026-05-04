Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Нидерланды обозначили четыре ключевых приоритета для усиления роли АБР в развитии стран-участниц

    Финансы
    • 04 мая, 2026
    • 18:16
    Нидерланды обозначили четыре ключевых приоритета для усиления роли АБР в развитии стран-участниц

    Азиатскому банку развития (АБР) необходимо удерживать высокую планку амбиций в области климатической политики, параллельно укрепляя качество корпоративного управления, надзорные функции и результативность распределения имеющихся ресурсов.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил временный заместитель управляющего от Нидерландов Жером Ларош во время деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

    Как отметил Ж.Ларош, для укрепления позиций банка в содействии развитию государств-участников Нидерланды определяют четыре стратегических приоритета. В первую очередь, акцент делается на потребности в результативном и устойчивом управлении: открытые и инклюзивные механизмы принятия решений, обеспечение прозрачности и проведение своевременных консультаций с акционерами формируют фундамент доверия и позволяют банку оперативно откликаться на запросы стран-членов.

    В качестве второго значимого направления он обозначил укрепление надзорных функций, что особенно актуально в условиях расширения деятельности АБР, включая операции в частном секторе. Это предполагает создание надежных систем прогнозирования и риск-менеджмента, в том числе в сфере обеспечения добросовестности и противодействия коррупционным проявлениям.

    Третьим приоритетным направлением, как подчеркнул Ж.Ларош, выступает климатическая повестка. АБР призван поддерживать высокий уровень амбиций при достижении климатических целей и следовать взятым на себя обязательствам в соответствии с Парижским соглашением, гарантируя при этом строгость применяемых стандартов, включая принципы ESG и действенные инструменты подотчетности.

    В завершение в качестве ключевого условия долгосрочной финансовой устойчивости банка он выделил процесс постепенного перевода стран из категории получателей помощи. По убеждению Ж.Лароша, дифференцированный и поэтапный подход даст возможность поддержать государства на переходном этапе, одновременно позволяя АБР сосредоточить ресурсы на тех направлениях, где потребность в них наиболее высока. В данном контексте существенное значение приобретает координация и слаженность взаимодействия с другими многосторонними институтами развития.

    Азиатский банк развития (АБР) Нидерланды Жером Ларош
    Niderland üzv ölkələrin inkişafında ADB-nin rolunu gücləndirmək üçün dörd əsas prioritet açıqlayıb
    Netherlands outline 4 key priorities for strengthening ADB's role in development of its member countries

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей