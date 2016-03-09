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    ​Неудовлетворенный спрос коммерческих банков на сегодняшнем валютном аукционе составил 75%

    Report: Завтра официальный курс составит как минимум 1,6309 AZN/USD

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Текущий спрос коммерческих банков на сегодняшнем очередном валютном аукционе превысил предложение Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) примерно в 4 раза.

    Как сообщает Report, ГНФАР выставил на продажу 50 млн. долларов США, в то время как общая стоимость заявок коммерческих банков составила примерно 200 млн. долларов. В результате, по итогам аукциона спрос обеспечен приблизительно на 25%.

    Отметим, что сделки проводились по курсу 1,6309 AZN/USD, таким образом, 10 марта официальный курс установится как минимум на этой отметке. 

    Как сообщили Report в ГНФАР, на сегодняшнем аукционе приняли участие 24 коммерческих банка. 

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