​Неудовлетворенный спрос коммерческих банков на сегодняшнем валютном аукционе составил 75%

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Текущий спрос коммерческих банков на сегодняшнем очередном валютном аукционе превысил предложение Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) примерно в 4 раза.

Как сообщает Report, ГНФАР выставил на продажу 50 млн. долларов США, в то время как общая стоимость заявок коммерческих банков составила примерно 200 млн. долларов. В результате, по итогам аукциона спрос обеспечен приблизительно на 25%.

Отметим, что сделки проводились по курсу 1,6309 AZN/USD, таким образом, 10 марта официальный курс установится как минимум на этой отметке.

Как сообщили Report в ГНФАР, на сегодняшнем аукционе приняли участие 24 коммерческих банка.