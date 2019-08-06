Ненефтяной сектор Азербайджана полностью компенсирует сокращение поступлений от нефтегазового сектора

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В январе-июне текущего года в сводный бюджет Азербайджана поступило 4,954 млрд манатов по линии налоговых органов, из которых 3,663 млрд манатов - это уплаченные в госбюджет налоги, 1,321 млрд манатов – отчисления в Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты (взносы по обязательному социальному страхованию и страхованию от безработицы).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство налогов.

Прогноз по налогам выполнен на 108,8%, что на 7,4% или 250 млн манатов больше аналогичного показателя прошлого года. На ненефтяной сектор приходится 70% налоговых поступлений, на нефтегазовый сектор - 30%. За первые шесть месяцев года выполнено 49,7% годового прогноза по налогам, в том числе 51,1% - по ненефтяному сектору.

Согласно прогнозам, налоговые поступления в нефтегазовом секторе сократились на фоне относительного снижения добычи нефти в рамках соглашений о разделе продукции. В первом полугодии прогнозы по поступлениям в нефтегазовом секторе были выполнены на 101,3%, однако снизились на 5,9% в годовом исчислении - до 1 087,5 млн манатов. Это сокращение полностью компенсируется доходами от ненефтегазового сектора.

Налоговые поступления по ненефтяному сектору увеличились на 14,3% или на 319 млн манатов - до 2,545 млрд манатов. Прогноз по ненефтяному сектору выполнен на 112%, дополнительно собрано 279 млн манатов. Доля ненефтяного сектора в налоговых поступлениях увеличилась до 70%. Доходы частного сектора ненефтегазового сектора выросли на 16%, а доля частного сектора в ненефтяных поступлениях поднялась до 77%. Доля добровольных выплат по налоговым поступлениям в ненефтяном секторе достигла 92%.

Самые высокие темпы роста налоговых поступлений в ненефтяном секторе зафиксированы в основном по НДС, акцизному налогу, налогам на прибыль и на имущество. Рост поступлений по НДС составил 18%, налогу на прибыль - 30%, налогу на имущество - 18%, промысловому налогу - 16,2%, акцизам - 4,8 раза. Наблюдается рост в налоговых поступлениях удельного веса НДС, акцизного налога, налогов на прибыль и на имущество. В структуре налоговых поступлений от ненефтяного сектора доля НДС выросла до 32,8%, налога на прибыль - 27,9%, акцизного налога - 2%, налога на недвижимость - 2,3%.

Высокая динамика роста этих отчислений наблюдается в условиях повышения прозрачности оборота.