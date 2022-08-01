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Ненефтяной экспорт Азербайджана в этом году достиг 1,5 млрд долларов

Ненефтяной экспорт Азербайджана в этом году достиг 1,5 млрд долларов В январе-июне текущего года экспорт Азербайджана составил 18,5 млрд долларов США, в том числе по ненефтяному сектору - 1,5 млрд долларов.
Финансы
1 августа 2022 г. 12:50
Ненефтяной экспорт Азербайджана в этом году достиг 1,5 млрд долларов

В январе-июне текущего года экспорт Азербайджана составил 18,5 млрд долларов США, в том числе по ненефтяному сектору - 1,5 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, по сравнению с 2021 годом экспорт по ненефтяному сектору вырос на 295,4 млн долларов США или 25,4%.

За январь-июнь текущего года экспорт плодоовощной продукции вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 328,1 млн долларов США. За соответствующий период экспорт продукции химической промышленности увеличился в пять раз, алюминия и изделий из него - в два раза, черных металлов и изделий из них - на 26,1 %, хлопкового волокна - на 12,8 %, хлопковой пряжи - на 5,2%.

В январе-июне 2022 года в перечне экспортированных товаров по ненефтяному сектору первое место заняло хлопковое волокно (136,9 млн долларов США). В этом списке помидоры (126,9 млн долларов США) - на втором месте, мочевина (98,7 млн долларов США) – на третьем.

За отчетный период в Турцию экспортировано продукции ненефтяного сектора на сумму 428,4 млн долларов США, в Россию - 382 млн долларов, в Грузию - 88,2 млн долларов, в Швейцарию - 84,6 млн долларов, в США - 57,5 млн долларов.

В июне 2022 года экспорт составил 3,1 млрд долларов США. Рост экспорта по ненефтяному сектору составил 5,8% - 269,6 млн долларов США. В июне 2022 года экспорт продовольственной продукции вырос на 6,6%, до 119,6 млн долларов США, непродовольственной продукции - на 5,1%, до 149,9 млн долларов США.

В июне текущего года больше всего товаров по ненефтяному сектору экспортировано в РФ (118,6 млн долларов США). Турция заняла второе место в этом перечне (38,2 млн долларов США), Швейцария – третье (18,2 миллионов долларов США).

В июне 2022 года в перечне экспортированных товаров по ненефтяному сектору на первом месте – помидоры (35,8 млн долларов США), на втором - вишня и черешня (34,2 млн долларов США), на третьем - картофель (20,2 млн долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 1,5 milyard dollara çatıb

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