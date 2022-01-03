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Некоторые полномочия "Азерсыгорта" перешли к ГФСЗ

Некоторые полномочия "Азерсыгорта" перешли к ГФСЗ С 1 января этого года ряд полномочий Государственной страховой коммерческой компании ("Азерсыгорта") перешли к Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ).
Финансы
3 января 2022 г. 12:52
Некоторые полномочия Азерсыгорта перешли к ГФСЗ

С 1 января этого года ряд полномочий Государственной страховой коммерческой компании ("Азерсыгорта") перешли к Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ).

Как передает Report, это нашло отражение в указе президента Ильхама Алиева о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области обязательного государственного личного страхования от 18 мая минувшего года.

Так, к ГФСЗ перешли полномочия "Азерсыгорта" по обязательному государственному личному страхованию жизни и здоровья депутатов Милли Меджлиса, судей, личного состава Вооруженных Сил, органов госбезопасности, внешней разведки, военнослужащих субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также лиц, проходящих военную службу в других государственных органах (учреждениях, входящих в структуру государственных органов), в которых предусмотрена военная служба, и военнообязанных, находящихся на сборах, прокуроров, следователей, лиц, проходящих службу в органах юстиции, миграции, осуществляющих дознание, оперативно-розыскную деятельность, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, защиту общественного порядка, организующих таможенную работу, служащих в дипломатических представительствах в зарубежных странах и международных организациях и личного состава сил гражданской обороны.

Согласно указу, ГФСЗ при министерстве труда и социальной защиты населения будет обеспечивать ведение учета застрахованных лиц и страхователей на основе информации, предоставляемой страховщиками в области государственного обязательного личного страхования, контроль над уплатой застрахованным страховых взносов страховщику, выдачей страховых выплат в порядке и сроках, установленных законодательством в области государственного обязательного личного страхования и др.

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