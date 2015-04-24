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    ​Недостаток капитала Центробанка будет покрыт за счет государственных ценных бумаг

    Парламент Азербайджана вносит поправки в закон О Центральном банке Азербайджанской Республики

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике Милли Меджлиса вынесен на обсуждение и принят законопроект о внесении поправок в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев отметил, что в основе поправки лежит формирование капитала ЦБА, усовершенствование механизма возмещения недостатка капитала.

    В законе слова "в размере 15 процентов от выпущенной в обращение наличной национальной валюты" заменены на "с условием не меньше уставного капитала". Норматив в размере 15 процентов ликвидируется. Центральному банку предоставляется независимость в формировании капитальных резервов. Согласно поправке, нормативы передаются в компетенцию правления банка.

    Поправка предусматривает, что недостаток капитала будет возмещаться с отсрочкой на один год за счет выпущенных государством ценных бумаг. Отметим, что до внесения поправки недостаток возмещался государством за счет денежных средств.

    А.Гулиев добавил, что недостаток возникает в результате изменения курса. Поэтому отсрочка на один финансовый год означает, что за этот период может не возникнуть необходимости в государственных средствах.

    В заключение законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента.

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