НДЦ выплатит очередные проценты по облигациям ЕБРР в манатах

Национальный депозитарный центр (НДЦ) 1 апреля произведет очередные процентные выплаты по манатным облигациям Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, выплаты будут осуществлены в соответствии с индексом AZIR (Azerbaijan Interbank Rate - базовая процентная ставка на межбанковском необеспеченном денежном рынке), установленным Центральным банком Азербайджана (ЦБА)

Согласно информации, сумма купонной выплаты составит 1 586,22 маната за каждую облигацию.

Напомним, что ЕБРР 1 октября 2025 года разместил в Азербайджане выпуск облигаций на сумму 50 млн манатов. Заем состоит из 500 необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номиналом 100 тыс. манатов каждая. Это была первая эмиссия облигаций ЕБРР в азербайджанских манатах.

Процентная ставка переменная, купонные выплаты осуществляются ежеквартально и рассчитываются на основе индекса AZIR. Срок обращения облигаций - один год, с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026 года.